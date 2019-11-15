• Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест». По данным ЦБ, финучреждение проводило сомнительные трансграничные операции, нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

• Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам приблизилась к историческому минимуму. Она росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Сейчас показатель находится на самом низком уровне с первой декады июня 2018 года, когда было зафиксировано наименьшее за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки — 6,05%.



• Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Банки предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй. Идея обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора.



• Эксперты назвали самые востребованные у россиян иностранные валюты после доллара и евро. По данным исследования, сейчас 62% российских семей, проживающих в крупных и средних городах, формируют сбережения — откладывают средства либо регулярно, либо от случая к случаю, при этом 94% участников исследования в качестве приоритетной валюты для формирования накоплений выбирают российских рубль. Те, кто копит средства в валюте, «как правило, понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, а накопление наличности и вовсе приносит убытки в реальном исчислении, однако россияне рассматривают валютные накопления прежде всего как защиту для сбережений».

