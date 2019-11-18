Банк «Нейва» подключился к Системе быстрых платежей, став 26-м ее участником и одним из первых на Урале. Об этом в понедельник объявили в кредитной организации.

«С 18 ноября 2019 года частные клиенты банка могут совершать мгновенные денежные переводы на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к СБП, по номеру мобильного телефона в любой регион и в любое время суток», — сообщили в банке.

Для совершения перевода клиенту банка нужно зайти в свой интернет-банк «Банк-он-Лайн» или мобильное приложение «Банк «Нейва» 2.0», выбрать опцию «Перевод по СБП» и ввести номер телефона получателя. Максимальная сумма перевода — 600 тыс. рублей. Внешние переводы в сумме до 20 тыс. рублей клиенты банка «Нейва» могут совершать бесплатно, а при превышении этого лимита взимается комиссия в размере 35 рублей плюс 1,5% от суммы превышения.

«Сервис переводов по СБП выглядит довольно простым, но подключение к нему — технически сложный инфраструктурный проект. Для нас, небольшого регионального банка, он стал действительно крупным. Но мы понимаем, что реализовать его было необходимо, для того чтобы наши клиенты могли получать сервис на том же уровне, что и клиенты крупнейших федеральных кредитных организаций», — комментирует председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.

Система быстрых платежей действует с 28 января 2019 года. Переводы между собственными счетами пользователя и на счета физических лиц в других банках — это лишь первый этап развития СБП. На втором этапе предполагается предоставить частным клиентам банков — участников СБП возможность осуществлять платежи юридическим лицам за товары и услуги, напоминают в банке «Нейва».



Согласно данным на странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт, к Системе быстрых платежей уже подключены ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк, банк «Платина», СДМ-Банк, «Рокетбанк».