Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа Сбербанка) совместно с американской технологической компанией NVIDIA, попал в топ-500 мирового рейтинга самых мощных компьютеров, сообщает РБК . В обновленном рейтинге он занял 29-е место.

Компьютер назвали Christofari в честь первого клиента сберкассы Николая Кристофари. Производительность суперкомпьютера в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопс. По словам руководителя направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрия Конягина, система в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого суперкомпьютера страны, если исходить из средних значений мощности во время тестов.

Суперкомпьютер должен ускорить разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в разных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и других.