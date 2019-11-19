Банк ДОМ.РФ добавил в своем мобильном приложении новые функции, с помощью которых можно отслеживать информацию о счете эскроу и приобретаемом объекте недвижимости.

Новый функционал дистанционного обслуживания банка позволяет клиентам оперативно получать уведомления в случае недостаточности на счете средств для обеспечения полной стоимости объекта недвижимости, необходимости предоставления реквизитов о регистрации сделки и подписания документов.

В перспективе Банк ДОМ.РФ планирует усовершенствовать функционал мобильного приложения, дополнив его возможностью отслеживания процесса строительства объектов недвижимости.