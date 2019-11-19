В банкоматах Альфа-Банка появилась возможность принимать различные платежи с баланса карты любого банка через сервис QIWI. Зачисление средств происходит в день пополнения, говорится в совместном пресс-релизе компаний.



«На данный момент сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в ближайшее время список категорий будет значительно расширен, появится возможность оплачивать услуги ЖКХ, Интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в банкоматах появится возможность пополнения «QIWI Кошелька» без комиссии.