Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БыстроБанка на уровне «ruВВ». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, адекватными оценками рентабельности и уровня корпоративного управления, невысокой оценкой рыночных позиций, а также чувствительной позицией по капиталу. Изменение прогноза по рейтингу на «позитивный» обусловлено ожиданиями агентства по сохранению наблюдаемых изменений в части позиции по ликвидности при неухудшении прочих финансовых метрик», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать высокую операционную эффективность и удовлетворительное качество активов. Основу активов БыстроБанка составляет ссудный портфель, представленный автокредитами (41% валовых активов) и потребительскими кредитами (11%).

Уровень просроченной задолженности за последние 12 месяцев снизился (на 1 октября 2019 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физлиц составила 5,9% против 7,2% на 1 октября 2018-го) и находится на приемлемом для розничных банков уровне (на 1 июля 2019-го доля stage 3 в портфеле ссуд физлицам по МСФО составила 9,6%, при покрытии резервами — 72%), заключили в «Эксперт РА».