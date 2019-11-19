Сбербанк проводит акцию «Заправляйся на все 100 с картой Mastercard». Акция будет проходить до 31 декабря, уточняется в сообщении банка.

Чтобы принять в ней участие, клиенту необходимо быть подключенным к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать картой Mastercard Сбербанка покупки на автозаправках в период акции.

«Любая покупка на АЗС может стать счастливой — тогда за нее участнику будет начислено от 5% до 100% суммы чека на бонусный счет. Это может быть покупка топлива или сопутствующих товаров на любых автозаправочных станциях по всей территории РФ. Чем чаще участник будет совершать покупки, тем выше шансы получить бонусы «Спасибо», — поясняют в Сбербанке принцип проводимого промомероприятия.

Дополнительно у клиентов есть шанс получить специальное предложение в виде скидки от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Для этого также достаточно совершать покупки по карте Mastercard на АЗС в период проведения акции.

«Наша предновогодняя акция дает каждому возможность получить повышенные бонусы — вплоть до 100% от суммы чека. Помимо бонусов также можно получить промокод на скидку от партнеров программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», — отмечает директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.



Генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев указывает, что категория трат на АЗС — одна из самых популярных среди всех участников программы лояльности, число которых на сегодняшний день уже превысило 42 млн человек.