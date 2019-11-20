Представители банков на конференции АРБ «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» предложили пересмотреть порядок определения страховых взносов в фонд страхования вкладов АСВ за предприятия малого и микробизнеса, сообщает «Коммерсант» . По их словам, банки порой платят за компании, которые уже утратили статус малого и микробизнеса и выпали из системы страхования вкладов.

Взносы в фонд составляют 0,15% от расчетной базы, платятся поквартально. Однако, поясняет глава совета директоров НС Банка Юрий Петров, реестр ФНС субъектов МСБ публикуется с большой задержкой, и потому банк узнает об утрате его клиентом такого статуса уже после того, как взносы уплачены.

Глава департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов выразил готовность рассмотреть и проработать вопрос. В АСВ указали, что реестр ФНС «является единственным способом отделить застрахованных юрлиц от незастрахованных». Банки уверены, что необходима корректировка отчетности не только в случае ошибок в реестре ФНС, но и при уточнении статуса клиента-юрлица после его обновления.

Эксперты указывают, что предоставление возможности корректировок для банков может обернуться дополнительными сложностями. «Если банки смогут корректировать отчетность по уплаченным взносам после уточнения реестра МСБ, то и при выплате страхового возмещения логично было бы также уточнять — является ли компания субъектом малого бизнеса, а подобные новации не интересны ни ЦБ, ни АСВ», — считает собеседник издания в крупном банке.