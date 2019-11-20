ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков «дорожную карту» в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщает «Коммерсант» .

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона, рассказал на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Подход ЦБ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма нуждается в корректировке, считают в группе. Таким образом, Росфинмониторинг, ЦБ и другие заинтересованные ведомства приступят к разработке «дорожной карты», призванной устранить выявленные нарушения.

По словам Ливадного, в «дорожной карте» будет сформулирован план действий с конкретными мероприятиями и сроками их реализации.

В ЦБ отметили, что в рамках взаимных оценок FATF изучает как эффективность функционирования российской системы ПОД/ФТ, так и уровень технического соответствия стандартам FATF. «После опубликования текста отчета взаимной оценки Банк России совместно с другими ведомствами примет участие в подготовке плана мер по устранению недостатков российской системы ПОД/ФТ, выявленных FATF», — заявили в ЦБ.

Подход ЦБ к противодействию отмыванию доходов назвали излишне либеральным Банк России был раскритикован за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным.

Участники рынка указывают, что для выполнения новых требований им необходимы соответствующие инструменты. Эксперты отмечают, что для банков должен быть разработан четкий алгоритм действий для выполнения новых требований.

