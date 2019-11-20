Московский Индустриальный Банк в честь дня своего рождения 22 ноября снижает ставки по потребительским и ипотечным кредитам с 21 ноября по 31 декабря 2019 года.

Ставка по потребительскими кредитам снижена на 1% в сравнении с базовыми условиями, а максимальная сумма увеличена до 3 млн рублей для зарплатных клиентов и 2 млн рублей для иных категорий заемщиков. В рамках данной акции минимальная процентная ставка будет равна 8,4%. Предложение распространяется также на программу «Рефинансирование кредитов».

По ипотечным кредитам, заявки на которые оформлены в период проведения акции, ставка будет снижена на 1%. Минимальная ставка по кредиту составит 8,1% годовых.