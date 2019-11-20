Сбербанк договорился о сотрудничестве с American Express и будет принимать карты этой платежной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«По новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж», — говорится в сообщении.

Держатели карт American Express смогут снимать наличные в сети банкоматов Сбербанка. Организации продолжат расширение сотрудничества, чтобы предоставить больше вариантов оплаты покупок клиентам Сбербанка и держателям карт American Express по всей стране.