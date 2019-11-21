Компаниям, пойманным на необоснованной налоговой выгоде, нужно доначислять налоги исходя из того, сколько они должны были заплатить, если бы не применяли схемы налоговой экономии. Так считает межведомственная рабочая группа, созданная на базе Аналитического центра при правительстве для решения системных проблем российского бизнеса. Об этом пишет РБК .

Исправить статью 54.1 Налогового кодекса и закрепить метод «налоговой реконструкции» рабочая группа, соруководителями которой являются глава Аналитического центра Владислав Онищенко и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, предложила в обращении премьеру Дмитрий Медведеву. Эта статья привела к значительному росту доначислений после проверок компаний, отмечает Титов. Существующая практика «носит штрафной характер» и зачастую, доначисляя налоги, ФНС не учитывает фактически понесенные расходы бизнеса.

После вступления в силу статьи 54.1 НК в 2017 году ФНС сообщила нижестоящим инспекциям, что прежние подходы при доначислении налогов потеряли свое значение, и в случаях налоговой экономии расчетный способ не применяется. Как правило, теперь налоговые органы не проводят налоговую реконструкцию, что приводит к существенному увеличению размера доначислений, пеней и штрафов, рассказал юрист налоговой практики юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Сергей Булгаков.

Необходимо прописать в законе, что сумма доначислений не должна превышать сумму, которая не была уплачена в бюджет в результате неправомерных действий, считают авторы поправок. Статью предложено дополнить пунктом 5 о том, что «доначисление налогов не должно вести к двойному налогообложению, искажению экономической природы налогов, избыточному, не обусловленному экономическим содержанием совершенных операций, налогообложению». При этом применять принцип налоговой реконструкции предложено лишь, если компания самостоятельно уточнила налоговые обязательства, скорректировав декларацию.

По мнению Булгакова, ФНС должна исполнять эту обязанность независимо от того, подала ли компания уточненную декларацию. Налоговые органы должны указывать в актах по итогам проверок размер предлагаемых доначислений уже с учетом реального экономического смыла операций, уверен он.