С 28 ноября споры по всем видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования, будут урегулироваться по-новому. Теперь если у потребителя есть претензии к страховой компании, то, прежде чем подавать судебный иск, он должен обратиться за разрешением спора к финансовому уполномоченному, разъясняет главный финомбудсмен Юрий Воронин.

Новый порядок урегулирования споров со страховыми компаниями предусмотрен федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Первыми на досудебный механизм были переведены сегменты ОСАГО, каско и ДСАГО — обращения по этим видам страхования финансовый уполномоченный рассматривает с 1 июня 2019 года. К его компетенции относится рассмотрение обращений потребителей в отношении финансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей, за исключением споров по ОСАГО, где размер таких требований не ограничен.

«Мы прогнозируем, что на споры по иным видам страхования будет приходиться 5—6% от всего количества обращений», — сообщил Воронин.

В структуре обращений по иным видам страхования, по прогнозам финуполномоченного, наибольшее количество может прийтись на споры по имущественному страхованию, а также по добровольному страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. По данным отчета о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел первой инстанции, в 2018 году в суды поступило около 12 тыс. исков потребителей по спорам, связанным с имущественным страхованием.



«Существенного количества обращений мы ожидаем также по таким популярным добровольным видам страхования, как страхование от несчастных случаев и болезней, страхование выезжающих за рубеж, страхование жизни, — говорит Воронин. — Это могут быть случаи отказа в выплате страхового возмещения, несогласия потребителя с размером выплаты, нарушения срока выплаты страхового возмещения, отказ в возврате части страховой премии».