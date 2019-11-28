Российские фондовые индексы, продемонстрировав на самом старте торгов разнонаправленную динамику, очень скоро оказались в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,01% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов, а индекс РТС был в плюсе на 0,04%. На 10:14 мск индекс Мосбиржи — в минусе на 0,08%, индекс РТС — на 0,1%, значения индикаторов составляют 2 926,59 и 1 439,61 пункта соответственно.

«Утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций», — написал перед началом сессии старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 900—2 960 пунктов, по индексу РТС — 1 425—1 455 пунктов.