Сбербанк запустил новый сервис «Собрать деньги и разделить чек» в разделе «Диалоги» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Как поясняется в сообщении кредитной организации, сервис позволяет «максимально просто организовать коллективный сбор средств и вести учет собранных денег». Например, можно собрать деньги на подарок ко дню рождения коллеги, на нужды класса в школе, на оплату счета в ресторане. Для этого достаточно добавить пользователей в один групповой чат, в котором можно будет обсудить сбор и тут же сделать перевод. В одном групповом чате можно организовать сразу несколько сборов.



Подключить сервис могут только пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

