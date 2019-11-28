Сбербанк предоставил крупный кредит группе компаний «Дело», выигравшей аукцион по покупке пакета акций «Трансконтейнера» за 60,3 млрд рублей, сообщают СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на раскрытую группой информацию, речь идет о невозобновляемом кредите на 36,5 млрд рублей, срок исполнения обязательств по сделке — 26 февраля 2022 года. РБК , ссылаясь на представителя группы, поясняет, что кредитная линия открыта на сумму до 30 млрд рублей, а указанная цифра включает проценты по кредиту и банковскую комиссию.

Ранее президент группы «Дело» Сергей Шишкарев говорил журналистам, что компания намерена профинансировать покупку «Трансконтейнера» на 25—30% из собственных средств, остальную часть — за счет кредита Сбербанка, напоминает ТАСС.

Аукцион по продаже 50% плюс двух акций «Трансконтейнера» состоялся 27 ноября. Стартовая цена составила 36,2 млрд рублей, цена продажи — 60,3 млрд. Продажа «Трансконтейнера» стала крупнейшей сделкой в отрасли с 2011 года, когда Владимир Лисин приобрел у РЖД Первую грузовую компанию.

Группа компаний «Дело» — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг «ДелоПортс», мультимодальный оператор контейнерных грузов «Рускон» и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

«Трансконтейнер» является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. ООО «Енисей Капитал», структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова, владеет долей в 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ — пакетом в 24,8%, еще 0,3% у стороннего инвестора, указывает ТАСС.

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что Сбербанк готов дать кредит группе «Дело» на выкуп не только вышеуказанной доли «Трансконтейнера», но и пакетов его миноритариев. «После покупки контрольного пакета оператора, за который группа «Дело» согласилась заплатить 60,3 млрд рублей, она обязана объявить оферту о выкупе акций у других акционеров — банка ВТБ (владеет 24,84%), компании «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%), которая также участвовала в торгах, и оставшихся 0,42%, торгующихся на Московской бирже», — говорится в материале.



В случае выкупа всех 100% «Трансконтейнера» группе Шишкарева из примерно 120 млрд рублей придется заплатить 36 млрд, а Сбербанку — выдать кредит еще на 84 млрд, указывает РБК. Однако владелец группы «Дело» выражал надежду, что доли всех миноритариев выкупать не придется и ВТБ согласится остаться его партнером в «Трансконтейнере». В этом случае общие расходы на выкуп акций компании сократятся до 90,3 млрд рублей. Представитель ВТБ такую возможность не комментировал.