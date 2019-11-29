Госдума рассмотрит законопроект о либерализации российского страхового рынка и допуске на него филиалов заграничных компаний не ранее чем через год, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

При вступлении в ВТО Россия взяла на себя обязательства в 2021 году пустить на свой рынок филиалы иностранных страховых компаний. Отечественные организации опасаются, что зарубежные конкуренты будут находиться в более выгодном положении из-за более мягкого регулирования. Минфин при участии ЦБ готовит законопроект о правилах их регулирования, который будет внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию 2020 года.

Так, ЦБ может отказать в регистрации филиала, если доля иностранного капитала на российском страховом рынке достигнет 50%. Сейчас эта цифра составляет 12%.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что поддержит меры по защите российских компаний, если они будут в нем прописаны. В секретариате ВТО сообщили, что у самой организации нет беспокойства в связи с планами России защитить свой рынок, но если недовольство появится у какого-либо члена организации, на РФ могут подать в суд.

По словам экспертов, гарантией платежеспособности филиала заграничной компании будет резерв в размере минимального уставного капитала российских страховщиков — для новых участников рынка это 300 млн рублей, для страховщиков жизни — 450 млн рублей, для перестраховщиков — 600 млн рублей. Также эксперты считают, что открытие рынка может создать лазейки в регулировании, поскольку российские законы уязвимы по требованиям к защите клиентов от мисселинга и по управлению рисками. Прямой допуск зарубежных организаций может привести к криминальному оттоку капитала, уверен источник на финансовом рынке. Сейчас, по данным Российской национальной перестраховочной компании, в топ-20 стран по переданным из России премий можно видеть офшоры.