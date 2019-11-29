Российские фондовые торги стартовали в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи составил 2 923,31 пункта, просев на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 0,22% и ушел к отметке 1 436.

«Утреннее снижение мировых рынков задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций», — отмечал перед началом сессии старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. Он напомнил, что в пятницу «Газпром», «Татнефть» и «Аэрофлот» опубликуют финансовую отчетность за девять месяцев.

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов написал перед началом торгов: «Ждем слабо негативного открытия российского рынка акций с тестированием зоны поддержки 2 910—2 920 пунктов».

«Однако для сильной просадки поводов нет, так же как и для существенного роста. Обороты торгов опять будут невысокими как из-за отсутствия поводов для движения, так и из-за укороченной торговой сессии в США», — считает Антонов.



По его мнению, пока надежды на возобновление восходящего тренда велики, и просадки лучше использовать для наращивания длинных позиций в ожидании рождественского ралли. Наиболее перспективными с этой целью выглядят акции «Газпрома», «ЛУКОЙЛа» и Мосбиржи.