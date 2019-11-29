Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Дальневосточного Банка.

Как указывают в рейтинговом агентстве, до этого у банка были, в частности, долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «B2» со «стабильным» прогнозом, базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности на уровне «b2». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе Moody's .

Там отмечается, что рейтинги банка отозваны по причинам делового характера.



В сообщении, размещенном днем ранее на сайте Дальневосточного Банка, говорится, что он в июне текущего года уведомил Moody's об отказе от дальнейшего продления соглашения о присвоении рейтингов. В настоящее время Дальневосточный Банк сотрудничает с российским агентством «Эксперт РА», которое включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.