Банк был основан в ноябре 1990 года во Владивостоке как паевой коммерческий Дальневосточный банк на базе Приморского управления Жилсоцбанка СССР. В июне 1992 был преобразован в акционерное общество закрытого типа, а уже в 1993 организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество открытого типа. В том же году банк приступил к обслуживанию пластиковых карт системы Visa. В июне 1997 года наименование кредитной организации было изменено на ОАО «Дальневосточный банк». До 2003 года среди основных акционеров банка отметились «Дальневосточное морское пароходство», «Приморское морское пароходство», «Дальневосточная торгово-промышленная компания». В декабре 2004 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов физических лиц. В феврале 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО.

До марта 2016 года Дальневосточный Банк входил в состав Межрегиональной банковской группы Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР), основным акционером которой является государственная нефтяная компания «Роснефть». ВБРР контролировал 100% акций банка. ДВБ представлял группу АО «ВБРР» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

В апреле 2016 года ВБРР продал дочерний банк структуре группы компаний «Регион». На текущий момент конечными собственниками «Дальневосточного» выступают бенефициарный владелец Сергей Судариков (90,00%), а также Андрей Жуйков (10,00%).

На июль 2018 года банк является головной кредитной организацией банковской группы, в состав которой входят АО «НПФ «Нефтегарант» и ООО «Индастриал Лизинг».

Головной офис ДВБ располагается во Владивостоке. Сеть продаж представлена четырьмя филиалами (в Красноярске, Хабаровске, Иркутске и Южно-Сахалинске), 32 дополнительными и шестью операционными офисами, расположенными в 26 населенных пунктах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Собственная банкоматная сеть насчитывает 316 банкоматов и 57 транзакционных терминалов. По последним доступным данным, средняя численность персонала банка на 1 июля 2017 года составляла 1 242 человека.

Одним из приоритетных направлений деятельности банка остается обслуживание структур ПАО «НК «Роснефть», а также их поставщиков и компаний-клиентов. Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и финансирование бизнеса (в том числе МСБ), размещение средств (депозиты, векселя), самоинкассацию, обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль, зарплатные проекты, торговый эквайринг, корпоративные карты (Visa), таможенные карты, индивидуальные банковские сейфы, операции на рынке ценных бумаг (брокерские и депозитарные услуги), дистанционное обслуживание и пр.

Физическим лицам доступны РКО, кредитование (потребительское, ипотечное, автокредитование, рефинансирование, кредитные карты), линейка вкладов, банковские карты (Visa, «Мир»), денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), проведение коммунальных платежей, банковские сейфы, инвестиционные услуги, операции с драгметаллами, дистанционное обслуживание и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 10,1% (или 3,3 млрд рублей), составив 35,6 млрд рублей на 01.08.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 34,1% до 33,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 970,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 37,5% до 36,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 996,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 6,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,2% (или 140,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,3% и 82,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 575 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,9% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 70% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 71,9% и 28,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 65,4% до 70%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,8 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 2,3% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 2,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 16,7% до 16,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 332,2 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4% до 3,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 44,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 10,6% до 5,2%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 24,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,8 млрд рублей (или 17,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 72,3%. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, основная часть корпоративных ссуд выдана предприятиям следующих отраслей экономики: торговля (37,1%), строительство (18,1%), промышленность (15,7%), финансовые услуги (15,4%), транспорт и связь (5,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 61,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 6,3% до 6,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 27,3 млрд рублей (109,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-заемщиком. Объем привлеченных средств на 01.08.2018 составляет 251,3 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 293,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 699,2 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 450,8 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Менжинский (председатель), Владимир Андрианов, Вячеслав Дорошко, Александр Омельченко, Валерий Павлюк, Александр Фадеев, Джаннат Тухтаева.

Правление: Валерий Павлюк (председатель, президент), Сергей Зубрев, Елена Русанова, Вячеслав Тогобицкий, Элла Шнитко (главный бухгалтер).

