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Кредитные карты Дальневосточный Банк

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4 кредитные карты

Visa Classic — Дальневосточный Банк
Кредитная
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 300 000 до 50 дней требуется
см. условия
Visa Gold — Дальневосточный Банк
Кредитная Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 1 000 000 до 50 дней требуется
см. условия
Мир Премиальная «Мир Cash back» — Дальневосточный Банк
Мир Cash back
Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 1 000 000 до 50 дней требуется
см. условия
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Мир Семейная команда
Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 1 000 000 до 50 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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