Московский Кредитный Банк со 2 декабря ввел вклад «Новогодние мечты».

Для заключения договора обязательным условием является заключение в тот же день договора доверительного управления ценными бумагами со стратегией «Московский доход Плюс» на ведение индивидуального инвестиционного счета с акционерным обществом «Управляющая компания «Регион Инвестиции» на сумму не менее суммы вклада.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей. Срок — 395 дней. Доходность составляет 7,7% годовых.

При расторжении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета процентная ставка будет понижена до 5,8% годовых. Пополнение и частичное изъятие средств не допускается. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.