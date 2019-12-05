Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ожидает роста реальных доходов населения в районе 0,2—0,3% по итогам 2019 года. Комментируя снижение реальных доходов населения РФ, премьер-министр заявил, что государство видит ухудшение материального благополучия населения и это «тревожный сигнал».

«Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился, эти доходы начали расти, вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс незначительный, может быть 0,2—0,3%», — прокомментировал Медведев.

Однако, отметил он, это не самое важное. «Дело даже не в этом. На самом деле, важнее всего — самочувствие людей и их ощущение. Если они понимают, что их доходы стабильны и еще лучше растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства и, естественно, с этим необходимо что-то делать», — сказал премьер-министр.

По его словам, на реальные доходы населения влияет рост налоговой нагрузки и нагрузки по кредитам. В такой ситуации, считает Медведев, необходима помощь многодетным семьям и людям, у которых невысокая трудоспособность.

«Но какой смысл тонким слоем размазывать, допустим, всякого рода выплаты, особенно тем людям, которым они особо-то и не нужны. С другой стороны, те, которым они реально нужны, их не получали», — отметил Медведев.

Он напомнил, что правительство изменило подход к выплатам по поддержке на адресный и выделило эти категории. В частности, пособие по рождению ребенка, которое раньше составляло 50 рублей, было изменено — теперь оно будет привязано к двум МРОТ и составит 10 тыс. рублей.