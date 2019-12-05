Из строящегося жилья 21,5% возводится с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования, говорится в обзоре рынка, подготовленном «ДОМ.РФ».

По данным «ДОМ.РФ» на 1 декабря, строится 113,1 млн квадратных метров по проектам долевого строительства (11,2 тыс. многоквартирных домов).

Из строящегося жилья лишь 21,5% (24,3 млн квадратных метров, или 2,4 тыс. домов) реализуется с привлечением средств дольщиков на эскроу-счета и использованием проектного финансирования. Наибольшая доля проектов с использованием эскроу и проектного финансирования наблюдается в Челябинской области (52,9%), Ставропольском крае (41,9%) и Самарской области (33,3%). Из субъектов с объемом строительства более 1 млн квадратных метров меньше всего проектов с эскроу во Владимирской области (6%), Санкт-Петербурге (11%) и Новосибирской области (11,9%).

При этом в отчете «ДОМ.РФ» отмечается, что зависимости между уровнем проникновения счетов эскроу и численностью населения города нет. В городах-миллионниках, крупных, средних и малых городах уровень сопоставим и составляет 20—23%.

«Мы видим в целом по стране равный доступ застройщиков к системе проектного финансирования», — заявил глава «ДОМ.РФ» Александр Плутник на семинаре по практическому применению стандарта комплексного развития территорий.

Также не выявлено зависимости между доступностью проектного финансирования и размером застройщика, говорится в докладе. Для крупных, средних и малых застройщиков уровень проникновения составляет 21—25%. Исключение составляют системообразующие застройщики, которые могли не переходить на эскроу-счета с 1 июля, если успели построить хотя бы 6% объекта.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики должны были перейти на финансирование строительства через эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщика хранятся на специальном счете в банке и девелопер получает их только после сдачи дома в эксплуатацию. При этом правительство сделало исключение для застройщиков, которые к 1 июля успели продать не менее 10% площади или возвести дом как минимум на 30% (6% для системообразующих застройщиков). Они могут достраиваться по старым правилам — за счет привлеченных напрямую средств дольщиков.