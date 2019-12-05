Международные резервы России на 29 ноября составили 542,2 млрд долларов против 542,7 млрд на 22 ноября текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов снизился на 0,5 млрд долларов.

Снижение показателя за неделю на 0,1% произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за десять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 72,4 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.

Выступая в Госдуме 20 ноября, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».