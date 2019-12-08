Промсвязьбанк (ПСБ) отменил все комиссии по зарплатному проекту для клиентов МСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках проекта «Зарплата PRO» предприниматели освобождаются от абонентской платы, нет комиссии за выпуск и обслуживание карт, а также отсутствует комиссия за зачисление денежных средств на карты. Зарплатный проект «Зарплата PRO» можно подключить, даже если в компании работает один сотрудник. Зачисление средств на карты происходит от одной минуты», — говорится в релизе.



Держатели зарплатных карт ПСБ получают кешбэк в размере 1% за все покупки. Кроме того, они могут снимать наличные в банкоматах любых банков в размере от 3 тыс. до 150 тыс. рублей в день бесплатно, а также совершать денежные переводы до 100 тыс. рублей ежемесячно без комиссии.