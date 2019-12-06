Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщает РБК со ссылкой на представителя биржи. Среди заинтересованных профучастников — ВТБ.

По словам представителя ВТБ, банк действительно работает с Мосбиржей над созданием поставочных фьючерсов на пшеницу, которые позволят производителям и потребителям зерна управлять ценовым риском, а также сбалансировать спрос на пшеницу и нагрузку на инфраструктуру.

Как говорил ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов, развивать торги товарными фьючерсами необходимо, чтобы российский биржевой рынок развернулся в сторону международной торговли, а не был локальной площадкой.

По мнению экспертов, государство заинтересовано в том, чтобы цены на российское зерно определялись в России, а не на Чикагской товарной бирже. Рынок зерна непрозрачен, власти хотят повысить его маржинальность и консолидировать его на базе ВТБ, а для этого нужна возможность продажи через биржу.

С марта 2017 года на Национальной товарной бирже, которая входит в группу Московской биржи, проводились поставочные торги зерном — оно выступало обеспечением по сделкам своп, но в апреле 2019 года Мосбиржа столкнулась с рядом случаев недостачи зерна, которое использовалось при торгах по сделкам своп. Бирже пришлось создать резервы на 2,4 млрд рублей. Позднее по факту хищений завели уголовное дело, а биржа свернула своповые операции на рынке зерна. В октябре предправления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин заявил о подготовке пилотного проекта по цифровизации учета и торговле зерном на спотовом рынке через токены, что должно минимизировать риски его некорректного учета.