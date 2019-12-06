Россельхозбанк изменил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Амурский тигр» (привлекается на 395, 540 и 730 дней) составит 5,55—5,6% годовых (ранее — 5,7—5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Надежное будущее» открывается под 6,4—6,75% (прежде — под 6,5—7%), а «Инвестиционный» — под 6,75—7,1% годовых (до этого — под 6,5—7,2%). Сроки — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«Доходный» при выплате процентов в конце срока размещается в рублях под 4,8—6,35% (вместо 5—6,6%), в долларах — под 0,01—1,4% (ранее — под 0,01—1,65%), в евро — под 0,01% годовых (до этого — под 0,01—0,2%).

При ежемесячной выплате процентов оформить вклад в рублях можно под 4,8—5,7% (ранее — под 5—5,8%), в долларах — под 0,01—1,35% (прежде — под 0,01—1,2%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,01—0,2%).

Сроки депозита в рублях и долларах — 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней, в евро — 1 095 и 1 460 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 50 долларов/евро.

«Доходный пенсионный» (от 500 рублей на 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней) при выплате процентов в конце срока привлекается под 5,3—7% (до этого — под 5,4—7%), а при ежемесячной выплате процентов — под 5,25—5,85% годовых (вместо 5,35—5,9%).

«Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395, 730 и 1 095 дней) оформляется под 5,35—5,5% (ранее — под 5,6%), а «Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730, 1 095, 1 460 и 1 795 дней) — под 5,4—5,55% в рублях (прежде — под 5,5%) и под 0,9—1,05% годовых в долларах (до этого — под 1,15%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на 395, 540 и 730 дней) открывается под 5,5—5,6% годовых (вместо 5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Пополняемый» (от 3 тыс. рублей, 50 долларов) процентные ставки в рублях составляют 4,95—5,45% (ранее — 4,85—5,5%), в долларах — 0,1—0,95% (прежде — 0,2—1,15%), а по депозиту «Комфортный» (от 10 тыс. рублей, 150 долларов) — 4,25—4,9% (до этого — 4,15—4,9%) в рублях и 0,01—0,85% годовых в долларах (вместо 0,1—1,05%). Сроки вкладов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

При открытии депозитов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» онлайн действуют повышенные процентные ставки.



Дополнительные взносы разрешены для вкладов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход», «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Комфортный».