Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск Альфа-Банка о взыскании более 143 млн долларов с российской консалтинговой компании IMC Montan, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Как ранее пояснил представитель истца, банк заказал ответчику аудит проекта развития угольного разреза «Краснобродский Южный» в Кузбассе перед тем, как выдать ему кредит. На основании отчета IMC Montan Альфа-Банк пришел к выводу, что компания является инвестиционно привлекательной и может генерировать денежный поток в 10 млрд рублей.

Однако консультантом, как считает истец, были допущены фатальные ошибки, из-за чего были неверно рассчитаны экономические показатели предприятия. По словам юриста банка, «неверно до такой степени, что не то что денежный поток мог быть 10 млрд, а он вообще минусовой». Он заявил, что компания на момент отчета в сентябре 2017 года «стоила ноль, и сейчас она стоит ноль». Как уточнил истец, главная ошибка консультанта заключалась в том, что на разрезе нельзя добыть 2 млн тонн угля. Банк решил взыскать с него свои убытки.

Ответчик заявил, что услуги были оказаны в соответствии с техническим заданием. По его словам, целью отчета не был анализ возможности возврата кредита. Более того, подготовленная IMC модель не учитывала, что средства будут кредитными. Как заявил представитель ответчика, IMC Montan руководствовалась техническим проектом 2012 года, согласно которому к 2019 году разрез должен был выйти на мощность 2,4 млн тонн. Кроме того, в 2018 году «разрез обвалился, у него осыпались борта», о чем консультант не мог знать в 2017 году, заявил ответчик.

По словам представителя IMC, из ее модели следует, что при определенных условиях — при выходе на проектную мощность, при инвестировании 2,7 млрд рублей — можно выйти на NPV (чистая приведенная стоимость) в 180 млн долларов за десять лет, при этом банк выдал кредит в 140 млн долларов на пять лет.

Арбитражные суды двух инстанций в Москве в этом году удовлетворили иск Альфа-Банка о взыскании той же суммы — более 143 млн долларов — с «Краснобродского Южного». Решение вступило в силу в июле. В материалах того дела говорится, что Альфа-Банк в ноябре 2017 года выдал угольной компании кредит до конца 2022 года. Поручителем по кредиту выступил Дмитрий Усанов, которого СМИ называют собственником разреза. Альфа-Банк в ноябре 2018 года по отчетности увидел, что показатели заемщика не соответствуют согласованным значениям, и потребовал вернуть деньги. Арбитражный суд Кемеровской области в ноябре признал «Краснобродский Южный» банкротом.