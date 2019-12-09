Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам в долларах. Доходность всех депозитов составляет 0,01% годовых.

Ранее депозит «Восточный» (от 500 долларов на 31, 91, 181, 367 дней) открывался под 0,1—0,55% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Сберкнижка» (от 500 долларов) оформлялся под 0,1—0,2%, а «Практичный» (от 1,5 тыс. долларов) — под 0,05—0,15% годовых.

Сроки депозитов — от 181 до 365 дней. По вкладам предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.