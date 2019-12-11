Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее», «Социальное развитие», «Образование» (входящие в ГК «Регион»), а также НПФ «Сафмар» вышли из капитала «М.Видео», сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По словам представителя НПФ «Будущее», бумаги ретейлера были проданы в соответствии с «инвестиционной стратегией».

Со II квартала пенсионные фонды начали активно продавать акции ретейлера. Куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова рассказывала, что в марте была утверждена стратегия пенсионного дивизиона группы, в рамках которой было решено избавляться от «всех высокорисковых активов», в том числе и от акций «М.Видео».

Судя по данным Московской биржи, реализация бумаг проходила в три периода. Средневзвешенная цена акций составляла 407—430 рублей, тогда как в начале года за бумагу ретейлера давали чуть более 400 рублей. Таким образом, прибыль фондов от инвестиции с начала года можно оценить в 1,4—7,2%. За два года нахождения в этой инвестиции роста почти не было. Фонды ГК «Регион» в этом году могли выручить за пакеты от 6,6—7 млрд рублей, «Сафмар» — от 7,3—7,7 млрд рублей.

Возможно, реализация крупных объемов акций со стороны частных фондов сказалась на сдержанной положительной динамике бумаг «М.Видео». Рост стоимости акций с начала года до завершения реализации частными фондами крупных объемов акций составил немногим более 7%, тогда как индекс Мосбиржи за это же время вырос почти на 12%. Впрочем, продажа за год почти 20% акций «М.Видео» не обрушила котировки.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, уход с баланса НПФ крупных пакетов ряда торгуемых эмитентов будет способствовать более рыночному ценообразованию их акций на торговых площадках, что также можно считать позитивным фактором.