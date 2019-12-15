Инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland при поддержке «Билайн» запустил онлайн-платформу для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России, сообщает пресс-служба оператора.



Платформа состоит из четырех элементов: тестирование и оценка мотивации, прокачка профессиональных навыков, тестовые задания с куратором и последующее трудоустройство.

«Начальный этап выявляет реальный профессиональный уровень и специфику коммуникации специалиста с инвалидностью путем двухуровневых тестирований и собеседований. Прокачка знаний ведется максимально кастомизированно и учитывает особенности инвалидности — по слуху, зрению, ограничениям по речи и моторике. Последующие этапы предполагают работу над реальными задачами, поступающими от частных лиц и корпораций, а также сбор портфолио и выход на открытый рынок труда», — говорится в релизе.

Среди профессий, представленных на платформе, — специалисты по текстовому и видеоконтенту, PR, графические и веб-дизайнеры, веб-разработчики, юристы. Все эти профессии востребованы на рынке и позволяют работать удаленно. Формат BeeFree (удаленная работа) все больше используют российские и зарубежные компании, акцентирующие свое внимание на операционной эффективности, соблюдении work & life баланса сотрудников и повышении качества жизни через современные HR- и IТ-технологии.

«Очевидно, для большого количества профессионалов с инвалидностью наличие данного формата работы и готовность корпораций инвестировать свои технологии и экспертизу в подготовку специалистов, выбирающих удаленное трудоустройство, может стать отправной точкой в решении проблемы востребованности их навыков», — считает оператор.

Отличительная особенность платформы — системность и последовательность решения проблемы трудоустройства специалистов с инвалидностью: каждый из блоков настроен на поддержку и прокачку как профессиональных, так и личностных качеств, необходимых для работы в перспективных цифровых профессиях. Платформа выявляет реальный профессиональный уровень и специфику коммуникации человека путем двухуровневых тестирований и собеседований.

Для интеграции в Everland не важен возраст или тип инвалидности — в проекте есть люди с тотальной глухотой и слепотой, нарушениями речи, моторики, проблемами передвижения. Цифровые технологии позволяют работать удаленно и формировать команду для проекта в разных географических точках.

Реализация проекта осуществляется АНО «Пространство равных возможностей» при поддержке ПАО «ВымпелКом» и Фонда президентских грантов. Партнерами проекта являются также Сбербанк, Совкомбанк, «ВкусВилл», Х5 Retail Group и другие.