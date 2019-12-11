• Совет директоров Банка России 13 декабря может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых. В таком прогнозе сошлись большинство опрошенных Банки.ру аналитиков. ЦБ может пойти на снижение ставки в пятый раз подряд. На заседаниях 14 июня, 26 июля и 6 сентября регулятор снижал ее на 25 б. п., 25 октября — сразу на 50 б. п. Ставка уже находится в так называемом нейтральном диапазоне, оценка которого сохраняется на уровне 6—7%.

• Один из пользователей Банки.ру рассказал в «Народном рейтинге», что он и его друг активно пользовались сим-картами и банковскими картами «МегаФона», но в какой-то момент сим-карты перестали ловить Сеть. По словам автора отзыва, пользователя под ником User3x, их перевыпустили неизвестные, после чего вошли в интернет-банк и списали все деньги у обоих. Совместные потери пострадавших составили около 300 тыс. рублей. User3x утверждает, что никаких оповещений не было, сим-карты перестали работать.

• Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5%, прогнозируют эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Больше всего, по их оценкам, могут вырасти зарплаты в Чите (на 3,8%), Ярославле (на 3,8%), Уфе (на 3,6%), Набережных Челнах (на 3,5%), Воронеже (на 3,4%). Также зарплаты могут вырасти в Тольятти, Казани, Химках, Брянске и Костроме. Эксперты уточняют, что реальная зарплата — это начисленная заработная плата за вычетом инфляции, а реальные доходы населения в 2020 году расти особо не будут. По данным исследования Общественной палаты РФ, свыше трети (31%) жителей России считают справедливым минимумом доходов для работающего человека 40—50 тыс. рублей в месяц. Порядка 20% респондентов оценили этот показатель в 30—40 тыс. рублей, еще 10% — в 21—30 тыс. рублей в месяц.

• Автодилеры попросили Банк России ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей комиссию при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Маржинальность продажи большинства автомобилей составляет всего 0,5%, сказано в письме Российской ассоциации автодилеров (РОАД) ЦБ. Сейчас граждане, приобретающие машины с помощью СБП, должны будут заплатить комиссию 0,4—0,7%. При этом потолка абсолютной суммы нет. В документе также сказано, что средняя цена легковой машины составляет 1,4 млн рублей, поэтому оптимально убрать ограничение по операциям в СБП (сейчас оно установлено на уровне 600 тыс. рублей).

