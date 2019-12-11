Старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин в ходе Дня аналитика представил прогноз банка по курсу рубля, росту ВВП и оттоку капитала из России на 2020—2022 годы.



По прогнозу Сбербанка, курс доллара в 2020 году немного снизится — до 64,5 рубля по сравнению с 64,8 рубля в текущем году. В 2021 и 2022 годах аналитики банка ждут роста курса до 65 и 65,5 рубля за доллар соответственно. Цена на нефть в базовом прогнозе заложена на уровне 62 долларов за баррель в течение следующих трех лет.

Отток капитала из России замедлится с 40 млрд долларов в 2019 году до 37 млрд и 35 млрд долларов в 2020 и 2021 годах соответственно. При этом в 2022-м, согласно прогнозу, отток может резко вырасти — до 42 млрд долларов.

Аналитики Сбербанка прогнозируют увеличение темпов экономического роста России до 1,7% в 2020 году и до 2% в 2021 и 2022 годах.