Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск вырос на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,58 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,5 тыс. сделок на сумму порядка 1,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,46—63,62 рубля за доллар.

Курс евро на 19:01 мск составил 70,48 рубля и вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5 тыс. сделок примерно на 336,5 млн евро по курсам от 70,35 до 70,57 рубля за евро.

«Рубль ближе к вечеру слегка отступает, но почти не реагирует ни на стабильную нефть, ни на итоги довольно успешного аукциона Минфина по размещению ОФЗ — сегодня покупателям предлагали остатки только одного выпуска. Доллар США все так же балансирует около 63,5 рубля, незначительно отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Без внешнего катализатора он там и останется завтра. Евро/рубль сохраняется возле 70,47 рубля, в четверг может колебаться в пределах 70,2—70,85», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.