Около 25 млн российских должников рискуют остаться невыездными, пишут «Известия» . Среди них порядка 7—8 млн должников по кредитам. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней. Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, потенциально не смогут пересечь границу 13 млн, не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, и 2,5 млн человек, которые просрочили оплату услуг ЖКХ. Таковы данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

На долю должников банков приходится около 96%, микрофинансовых организаций — не более 3—4%. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

В числе невыездных в ноябре числилось 1,42 млн должников только по алиментам, что на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили в ФССП. Наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. Сегодня ведомство ведет статистику по ограничению на выезд только в отношении должников-алиментщиков, детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена.



Депутат предложил запретить вступление в брак должникам по алиментам Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все долги перед своими прежними семьями, считает депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

В территориальных органах ФССП также находится 13,1 млн исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД и 2,5 млн — по услугам ЖКХ. Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья. Большая часть должников по оплате жилищно-коммунальных услуг проживает в Пермском крае.

По словам экспертов, что касается алиментов, одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны. Проблему поможет решить только борьба с серыми зарплатами. Неоплата услуг ЖКХ объясняется равнодушием граждан и недооценкой последствий таких действий, считают эксперты. Самым действенным средством решения этой проблемы будет конструктивный диалог с управляющей компанией. Также по Гражданскому кодексу неплательщика можно выселить из квартиры — неуплата по счетам расценивается как нарушение прав других жителей дома.