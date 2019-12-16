Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, в значениях, близких к максимальным, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 003,64 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,25% — до 1 505,15.

«Неопределенность на азиатских рынках и утренняя стагнация нефтяных котировок не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 965—3 025 пунктов, по индексу РТС — 1 485—1 515 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.