Сбербанк зарегистрировал дочернюю компанию Sber Trading Swiss AG (STS) в швейцарском кантоне Цуг. Об этом сообщили во вторник в кредитной организации.

Как уточняется, новая компания займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами.

«Сбербанк активно развивает товарно-сырьевой бизнес и выстраивает для этого соответствующую торговую инфраструктуру. Наш новый международный трейдер STS будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, а также на монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами. Создание STS в европейской юрисдикции поможет нам выйти на новые рынки, увеличить масштаб и диверсификацию наших товарных операций», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.



Открытие офиса и первые сделки ожидаются в первой половине 2020 года.