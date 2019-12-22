Повышения зарплаты в наступающем году ожидают 42% сотрудников, большинство из которых молодежь. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Одни респонденты объяснили ожидание повышения зарплаты уверенностью в своем профессионализме, другие — увеличением уровня минимальной зарплаты. Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: на повышение зарплаты рассчитывают 57% среди молодежи до 24 лет и 35% — среди граждан старше 45 лет.

Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет. Так, 4% респондентов сказали, что зарплату им повышали недавно. Еще 3% ответили, что работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение.

Согласно исследованию, повышение или индексация заработной платы планируется практически в каждой третьей компании (32%), однако, судя по комментариям представителей компаний, повышать зарплаты будут выборочно: «Планируется повышение только для технических служб»; «Пересматриваем оклады бухгалтерии — давно не повышали».

Четверо из десяти работодателей не будут повышать заработок персоналу.

В опросе приняли участие 500 представителей компаний и 1 600 россиян, имеющих постоянную работу.