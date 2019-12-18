Банки.ру стал лауреатом премии «Финансовая элита России — 2019» в номинации «Финансовый супермаркет года».

Награда была вручена генеральному директору холдинга «Банки.ру» Динаре Юнусовой.

«Для нас большая честь — получить признание столь авторитетной премии, — сказала Юнусова. — За счет внедрения новых технологических и продуктовых решений мы вместе с командой профессионалов за три года создали структуру успешного финансового супермаркета, где пользователи ежемесячно оставляют более полумиллиона заявок на финансовые продукты. Мы высоко ценим доверие наших пользователей и продолжим совершенствоваться в будущем году».

Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовая элита России — 2019» прошла в Культурном центре МИД РФ. Общественная премия в области финансов «Финансовая элита России» вручается с 2005 года.

В экспертный совет премии входят представители государственных структур и авторитетных профессиональных объединений, внесших весомый вклад в становление финансового рынка РФ.