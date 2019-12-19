Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что средства ФНБ начнут активно использовать в середине 2020 года.

Он напомнил, что было принято решение заморозить траты из ФНБ до того момента, пока он не достигнет 7% ВВП. Сейчас объем фонда достиг 7,3% от внутреннего валового продукта.

«На счета эти деньги придут только в середине следующего года, летом. И тогда можно будет приступить к более активному использованию этих денег», — сказал российский президент.

«20% из этого фонда так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов, в том числе через ВЭБ. Из них, по-моему, 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты», — добавил Путин. Среди таких проектов он назвал ЦКАД в Москве, закупки подвижного состава для РЖД, «расшивку» БАМа и Транссиба.

«Самое простое — это, как сеятель, разбрасывать эти деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем, но будем использовать эти средства в рамках тех решений, которые были приняты раньше», — отметил президент.