Проблему отсутствия положительной динамики реальных доходов населения нужно решать на основе роста производительности труда и ВВП, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Действительно в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо, и это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать, но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП», — сказал Владимир Путин.

«Все другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов, это ни к чему не приведет, они быстро закончатся», — добавил российский президент.

Накануне Росстат улучшил оценку темпов роста реальных доходов россиян за первые три квартала 2019 года с 0,2% до 0,8% в годовом выражении после уточнения базы прошлого года.