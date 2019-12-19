Ускорение роста российской экономики, начавшееся в III квартале, продолжилось в IV квартале 2019 года, при этом еще в III квартале влияние бюджетного сектора на рост ВВП сменилось со сдерживающего на стимулирующее. Такие выводы содержатся в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики ЦБ указывают, что в III квартале и октябре 2019 года рост доходов расширенного бюджета в реальном выражении замедлился в результате падения нефтегазовых поступлений. При этом рост ненефтегазовых доходов ускорился благодаря заметному увеличению поступлений по НДС и налогу на прибыль.

В свою очередь бюджетные расходы в III квартале и октябре значительно выросли в реальном выражении. «Ускорилось исполнение всех категорий расходов экономической классификации. Отметим существенный рост капитальных вложений — почти двукратный в октябре. Это во многом отражает активизацию финансирования национальных проектов», — отмечается в «Трендах».

Аналитики обращают внимание на три особенности исполнения расходов в 2019 году. Первая — слабое исполнение расходов в первой половине текущего года относительно 2018-го и догоняющее расходование средств во второй половине 2019-го. Вторая — значительно более высокая степень исполнения расходов регионами по сравнению с федеральным центром. Третья особенность — сильное отставание динамики процентных расходов от показателей 2018 года, прежде всего по обслуживанию внешнего долга.

Росстат: рост ВВП в III квартале составил 1,7% Наибольшее влияние на рост ВВП оказали добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

Авторы доклада констатируют, что «влияние на рост ВВП со стороны бюджетного сектора сменилось со сдерживающего на стимулирующее». По их оценке, прямой положительный эффект в III квартале и октябре составляет около 0,5 и 1 процентного пункта ВВП соответственно после отрицательного эффекта в 0,5—1 п. п. в I—II кварталах. По мнению экспертов ЦБ, прямой эффект мог дополниться положительным косвенным влиянием через повышение доверия экономических агентов к проводимой бюджетной политике.

«Мы ожидаем, что стимулирующее влияние бюджета на рост ВВП получит развитие в IV квартале в условиях снижения объема изъятия средств из частного сектора через бюджетный канал относительно соответствующего периода 2018 года, а также дальнейшей активизации роста бюджетных расходов, в том числе финансирования национальных проектов. В целом за 2019 год мы ожидаем околонулевого влияния на рост ВВП со стороны бюджета», — говорится в обзоре.

Авторы прогнозируют, что рост российской экономики продолжит ускоряться и выйдет на потенциальные темпы в первом полугодии 2020 года. Это произойдет в основном за счет улучшения динамики внутреннего спроса, которое позволяет компенсировать негативное влияние пониженных темпов роста мировой экономики на динамику российского экспорта. Оживление потребительских расходов, а также догоняющая динамика расходования бюджетных средств во втором полугодии способствуют ускорению роста внутреннего спроса.

Медведев: рост ВВП России в 2020 году составит 1,3—1,5% Рост экономики на 3% в год выглядит вполне достижимым, считает глава правительства.

«Наша текущая оценка роста ВВП в IV квартале 2019 года была повышена до 0,3% квартал к кварталу по сравнению с оценкой на уровне 0,2% квартал к кварталу в октябре. Динамика краткосрочных показателей в сочетании с рядом опережающих индикаторов деловой активности позволяет ожидать постепенного ускорения роста ВВП в течение первого полугодия 2020 года до темпов, соответствующих потенциалу», — пишут аналитики. В докладе указано, что, согласно ноябрьским оценкам, в I квартале 2020 года рост ВВП в квартальном выражении может составить 0,3% (в октябре была такая же оценка), во II квартале следующего года — 0,3—0,4%. Оценки могут быть существенно скорректированы по мере дальнейшего выхода краткосрочной статистики в ближайшие месяцы, следует из материала.



В бюллетене «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

