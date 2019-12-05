Рост ВВП России в 2020 году может составить 1,3—1,5%, заявил в ходе пресс-конференции председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В этом году наша экономика развивалась, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5% валового внутреннего продукта», — сказал Медведев. Он отметил, что правительство ожидало, что начало работы над национальными проектами «будет сопровождаться определенным разогревом».

«Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы приняли, и целого ряда новых мер мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста», — подчеркнул Медведев, добавив, что по указу президента РФ и согласно национальным целям «мы должны расти, как растет мировая экономика», — в районе 3% в год. «И это вполне достижимо», — считает председатель правительства РФ.