Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Согласно первой оценке, объем ВВП России в III квартале 2019 года по отношению к соответствующему кварталу 2018 года составил 28 триллионов рублей в текущих ценах, индекс его физического объема составил 1,7%», — говорится в сообщении.

Наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости продемонстрировали добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, финансовая и страховая деятельность.