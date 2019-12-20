Большинство россиян (83%) считают, что предпринимательство — хороший карьерный выбор, говорится в исследовании Российской венчурной компании (РВК) и научно-исследовательского и консалтингового центра «Институт национальных проектов».

Согласно результатам, 63% опрошенных посоветовали бы своему ребенку развивать собственное дело, а не работать по найму. Также исследование показало, что для развития предпринимательства важно формирование в обществе «толерантности к неудачам», которая позволит смириться с возможным провалом и начать новый проект, который сможет принести успех. Опрошенные при этом считали, что окружающие относятся к предпринимателям менее позитивно, чем они сами, — лишь 66% согласились с тем, что жители России положительно относятся к предпринимателям.Около 30% опрошенных заявили о том, что в ближайшие три года планируют открыть новый бизнес. Основные качества, которыми люди наделяют владельцев собственного бизнеса — ум, целеустремленность, честность, сообщила пресс-служба РВК.

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Основные ограничения, которые, по мнению респондентов, мешают им начать собственный бизнес, — дефицит финансовых ресурсов (74%), сложные административные процедуры (65%), недостаток знаний и умений (63%). Больше половины участников опроса (54%) считают, что не стоит начинать свой бизнес, если есть риск провала.

Согласно исследованию, образованная молодежь в возрасте 18—30 лет, проживающая в крупных городах, демонстрирует психологические установки, полезные в ведении своего дела. Так, 86% жителей России в этом возрасте считают, что избегать новых ситуаций не следует, 92% из них считают, что предпринимательство — хороший карьерный выбор.