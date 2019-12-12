Минэкономразвития готовит новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий, сообщают «Известия». До конца года может выйти проект постановления правительства о расширении сферы действия программы субсидированного кредитования. Предполагается, что займы на пополнение оборотных средств суммой до 10 млн рублей компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут взять по льготной ставке 9,95%, рассказал замминистра экономического развития Вадим Живулин. Это предложение будет действовать в рамках программы «Восемь с половиной».

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до конца 2024 года. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, но пока льготное кредитование МСП нельзя назвать востребованным.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что новый кредитный продукт для микробизнеса будет иметь несколько отличий от уже существующих льготных займов. Во-первых, для предприятий не будут устанавливать обязательные требования по ведению деятельности в приоритетных отраслях и отсутствию задолженности перед бюджетом. Во-вторых, планируется исключить контроль целевого использования средств: микрокредит будет выдаваться на развитие предпринимательской деятельности, что может подразумевать как инвестиционные, так и оборотные нужды, подчеркнули в ведомстве.

Кроме льготных кредитов по упрощенной схеме в программу «Восемь с половиной» добавят возможность рефинансирования, сообщил глава бизнес-объединения ‎«‎Опора России» Александр Калинин. Предприниматели, которые уже взяли займы под 16%, смогут прийти в свой банк и рефинансировать долги под 8,5%. Впрочем, эта льгота распространится только на инвестиционные кредиты сроком пять — десять лет, пояснил он.