Российские фондовые индексы выросли по итогам пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,25% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 015,93 пункта. Индекс РТС повысился на 0,28% — до отметки 1 523,77.

«В пятницу российский фондовый рынок смог частично скомпенсировать потери предыдущей сессии на противоречивом внешнем фоне, — констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,4% (однако продолжает удерживать позиции выше 66 долларов за баррель). Позитивной же составляющей внешнего фона стала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,4%. Положительная составляющая внешнего фона перевесила».

По мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, на рынки вернулось «новогоднее ралли». «Российский фондовый рынок в пятницу вернулся к повышению, причем инвесторов нисколько не пугают ни приближающиеся выходные, ни время спада биржевой активности, — комментирует она. — Следующая неделя будет практически пустой с точки зрения экономических событий — конец года как-никак, но сейчас это никого не тормозит».

Согласно оценкам Бодровой, «фиксировать прибыль пока инвесторы не торопятся», и сохраняется шанс на подъем индекса Мосбиржи к 3 025 пунктам, а индекс РТС способен продолжить восхождение вплоть до 1 535 пунктов.

Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 2,17% (в частности, акционеры компании в пятницу одобрили изменение структуры корпоративного управления), «Газпрома» — на 1,63% (Бодрова объясняет, что акции компании сегодня фигурируют среди лидеров роста на фоне положительных новостей о подписании нового транзитного соглашения с Украиной), «АЛРОСы» — на 0,93%, МТС — на 0,45%, Сбербанка — на 0,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,01%. Акции «Тинькофф» подешевели на 4,06%, Мосбиржи — на 0,99%, ВТБ — на 0,46%, «Норильского никеля» — на 0,1%.

