Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы через Систему быстрых платежей (СБП), планируют начать взимать комиссии, пишет «Коммерсант» . С 1 января начнут действовать тарифы ЦБ для кредитных организаций за пользование СБП.

Согласно опросу, проведенному изданием среди банков, подключенных к СБП, большинство из них фиксируют рост количества и объемов переводов через систему. По данным ЦБ, к началу декабря объем переводов через Систему быстрых платежей превысил 40 млрд рублей, клиенты банков совершили около 5 млн операций. При этом участники рынка указывают, что рост переводов через СБП обеспечен, в частности, тем, что они в основном бесплатны для клиентов.

По мнению экспертов, востребованность СБП после введения комиссий будет сильно зависеть от уровня комиссий. Объемы операций и средний чек могут сократиться на 20—30%.

Банки определились с комиссиями в СБП Минимальный из тарифов за переводы между физлицами составляет 30 рублей.

Некоторые банки планируют сохранить нулевой тариф и после введения платы за переводы со стороны ЦБ, другие намерены посмотреть, как будет формироваться рынок. Рынку потребуется полгода-год для выработки комиссии, которая будет справедливой — недорогой для клиента и выгодной для банков, говорят представители кредитных организаций. При этом выход на рынок новых игроков может повлиять на пересмотр тарифов.

В ЦБ планируют «анализировать ситуацию» на предмет наличия у потребителей возможности переводить средства между банками если не бесплатно, то по минимальным тарифам. Если этого не произойдет, подчеркивают в ЦБ, там воспользуются правом ограничить верхнюю планку тарифов.