Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ до уровня «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Повышение кредитного рейтинга Банка ДОМ.РФ c «BBB(RU)» до «А(RU)» отражает улучшение оценки собственной кредитоспособности банка с «b+» до «bbb-», что связано с существенным увеличением капитализации кредитной организации, положительно повлиявшим на оценки факторов бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля», — говорится в сообщении.

Отмечается также высокая вероятность поддержки банка со стороны его единственного акционера — «ДОМ.РФ». Агентство указывает, что с досрочным окончанием действия плана финансового оздоровления банка процесс его операционной трансформации в целом можно считать завершенным, в связи с чем больше не применяет положительную корректировку к оценке собственной кредитоспособности (ОСК).

«Благодаря поддержке правительства РФ банк досрочно завершил процедуру финансового оздоровления… Улучшение кредитного рейтинга в очередной раз подтверждает состоятельность бизнес-модели Банка ДОМ.РФ как опорной кредитной организации в жилищном строительстве», – прокомментировал председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Повышение оценки достаточности капитала до адекватной отражает эффект докапитализации банка в 2019 году, в результате чего объем основного капитала в январе — октябре 2019-го вырос более чем на 50 млрд рублей. Повышение оценки риск-профиля банка с «критической» до «слабой» отражает влияние увеличения основного капитала кредитной организации на отдельные параметры риск-профиля: рост основного капитала привел к снижению относительных объемов кредитования высокорискованных отраслей и непрофильных активов. Оценку риск-профиля ограничивают агрессивные темпы роста кредитного портфеля.

Снижение позиции по ликвидности и фондированию с «адекватной» до «удовлетворительной» обусловлено ростом зависимости ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов, указывает агентство. Оценивая позиции кредитной организации по ликвидности, АКРА отметило существующий дисбаланс активов и пассивов по срокам погашения.

К позитивному рейтинговому действию могут привести существенное улучшение показателей операционной эффективности, рост способности кредитной организации к генерации собственного капитала, значительное улучшение качества кредитного портфеля, существенное улучшение позиции по ликвидности и снижение зависимости кредитной организации от средств крупнейших кредиторов. К негативному рейтинговому действию может привести значительное снижение регуляторных нормативов достаточности капитала.